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Meclis Başkanı maratona kayıt oldu

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Meclis Başkanı maratona kayıt oldu
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, pazar günü “Şampiyonlar için söz verdik” sloganıyla düzenlenecek Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı.

Meclis Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Töre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden organizasyon yetkililerini kabul etti. Töre maratona da kaydoldu, Töre’ye 1453 göğüs numarası verildi.

Töre, görüşmede yaptığı konuşmada, geleneksel olan maratonun bu yıl Şampiyon Meleklere adanmasını çok anlamlı bulduklarını belirtti.
Katılımın her yıldan daha fazla olacağına olan inancını dile getiren Başkan Töre, her konuda dayanışmanın olması gerektiğine vurgu yaparak tüm halkı maratona kayıt yaptırmaya davet etti.
 
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