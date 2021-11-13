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Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme

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Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme
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Resmi makam araçlarının plaka numaraları yeni hükümetle yeniden düzenlendi. Kim, kaç numaralı makam aracında gidiyor? Bu sorunun cevabı şöyle:
001- Meclis Başkanı
002- Başbakan
003- Yüksek Mahkeme Başkanı
004- Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı
005- Dışişleri Bakanı
006- İçişleri Bakanı
007- Maliye Bakanı
008- Ekonomi ve Enerji Bakanı
009- Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
010- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
011- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
012- Sağlık Bakanı
013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
014- Meclis Başkan Yardımcısı
015- Başsavcı
016- Sayıştay Başkanı
017- Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı
018- Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
 
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