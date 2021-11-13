Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme





Resmi makam araçlarının plaka numaraları yeni hükümetle yeniden düzenlendi. Kim, kaç numaralı makam aracında gidiyor? Bu sorunun cevabı şöyle:

001- Meclis Başkanı

002- Başbakan

003- Yüksek Mahkeme Başkanı

004- Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı

005- Dışişleri Bakanı

006- İçişleri Bakanı

007- Maliye Bakanı

008- Ekonomi ve Enerji Bakanı

009- Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

010- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

011- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

012- Sağlık Bakanı

013- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

014- Meclis Başkan Yardımcısı

015- Başsavcı

016- Sayıştay Başkanı

017- Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı

018- Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

