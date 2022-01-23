banner762
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
68 0
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
15 0
 
Ekonomik karamsarlık büyüyor
Ekonomik karamsarlık büyüyor
28 0
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
5 0
Cinayete 32 yıl hapis
Cinayete 32 yıl hapis
76 0
“Pandemi geriliyor”
“Pandemi geriliyor”
130 0
“Bedelini ödetiriz”
“Bedelini ödetiriz”
36 0

Mağusa’da yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

banner714
Mağusa’da yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Mağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesine elektrik verilemeyecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.