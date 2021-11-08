Mağusa ve Geçitkale bölgesindeki birçok köyde elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre yarın Mağusa bölgesine bağlı birçok köye orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre 9 Kasım 2021 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy,Altınova köyü ve Ağıllar Köyü elektrik verilemeyecek. Elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden dolayı, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.