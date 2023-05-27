Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Anayolu 5-6 km'leri içerisinde Chiru Nicolae (E-44) yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği esnada aynı yol üzerinde yine yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele’de sakin Engin Kuzucu’ya (E-42) çarptı.
Kaza sonucu yaya Engin Kuzucu olay yerine yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.