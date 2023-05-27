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Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda bu sabah 00.40 sıralarında bir aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Anayolu 5-6 km'leri içerisinde Chiru Nicolae (E-44) yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile  dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği esnada aynı yol üzerinde yine yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele’de sakin Engin Kuzucu’ya (E-42) çarptı.
Kaza sonucu yaya Engin Kuzucu olay yerine yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü tutuklandı.
 
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