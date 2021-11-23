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“Lefkoşa yanında başka belediyeleri de kazanacağız”

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Özyiğit, 2022’deki yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi yanında başka belediyeleri de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti

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“Lefkoşa yanında başka belediyeleri de kazanacağız”
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Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü. 
Özyiğit Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, TDP olarak bir dönem genel seçim ve yerel seçimi boykot ederek hata yaptıklarını, 2022’deki yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi yanında başka belediyeleri de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.
Türkiye’de pek çok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından yönetilmesinin TDP için bir övünç kaynağı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Tüm engellemelere ve ayak oyunlarına rağmen bu başarı ortadadır. Bunu kalıcı hale getirmek asıl olandır” dedi.
TDP olarak belediyelere bakış açılarının, belediyelerin yerel hükümetlere dönüşmesi şeklinde olduğunu, bunun Türkiye için daha bir önem arz ettiğini ifade eden Özyiğit, belediyelerin geleceğinin merkezi hükümetin iki dudağı arasında olmasını doğru bir yaklaşım olmadığını, dünyanın pek çok çağdaş ülkesinde anlayışın bu olduğunu, esas yürütmenin belediyeler tarafından yapıldığını söyledi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90’ının CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi.
 
 
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