Lefkoşa surları temizleniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın çıktığı ihale ile Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinden Ledra Palas Bölgesine kadar uzanan surlarda çevre temizliği yapılacak

Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinden Ledra Palas Bölgesine kadar uzanan surlarda çevre temizliği yapılıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Lefkoşa Surlarının temizlenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan şirketle protokol imzalandı.

Protokole Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Telza Construction Ltd Direktörü Can Osman Zayıf imza koydu.

Sözleşme Çağlayan bölgesinden, Ledra Palas Bölgesine kadar Lefkoşa Surlarının otlardan temizlenmesini kapsıyor.

Ataoğlu imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, olanaklar çerçevesinde ülkenin tarihi yapıtlarına iyileştirmeler yaptıklarını söyleyerek, ülke genelinde bir çok tarihi yapıtın günümüz koşullarına uyarlandığını anlattı.

Son olarak Mağusa’da bulunan Namık Kemal zindanını yenileyerek hizmete açtıklarını dile getiren Ataoğlu, “yakın zamanda Girne Antik Limanı’nın da bitmesi ile ülkemiz değerleri yeniden hayat bulmuş olacak” diye konuştu.

