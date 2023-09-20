Lefkoşa şehir içi otobüslerine okkalı zam

Lefkoşa şehir içi otobüslerine binen vatandaşlar, biletlere gelen yüzde 50 zam ile sarsıldı. Lefkoşa şehir içi otobüs ücretleri, 20 TL'den 30 TL'ye çıktı. Kar-İş Başkanı Topaloğlu ise masraflarının yüzde 300 zamlandığını vurguladı

Tüp gaza ve akaryakıta gelen zamlarla sarsılan vatandaş, bu kez otobüs ücretlerine gelen zam ile güne uyandı. Lefkoşa şehir içi otobüs ücretleri, 20 TL'den 30 TL'ye yükseldi.Yeni bilet fiyatıyla karşılaşan vatandaşlar, “Her gün binip işe gittiğimiz otobüse yüzde 50 zam geldi, bizim suçumuz ne?”, “Artık otobüse de binemem, arabam da yok her yere yürüyelim mi?” “Devletin yaptığı yeter!” gibi serzenişlerde de bulundu.Kırtasiye masraflarının 3 bin TL'yi bulduğu bugünlerde, okulların da açılmasıyla şehir içi otobüslerini kullanan öğrencilerin daha da zor durumda kalacağı da belirtiliyor.Konuyla ilgili bazı vatandaşlar ise Gönyeli-Lefkoşa seferinin 35 TL'ye yükseldiğini iddia etti.Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu ise Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada bütün masraflarının yüzde 300 zamlandığını ifade etti.Bütün maliyetlerin döviz üzerinden olduğuna da dikkatleri çeken Fuat Topaloğlu, “1 yıldır zam gelmemişti ama bu gelen zamdan bizde memnun değiliz” şeklinde konuştu.“Keşke maliyetler sorgulansa ve biz de zam yapmasak” diyen Topaloğlu, akaryakıta 10 günde bir zam geldiğine de vurgu yaptı.Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Bekir Beksan Akandere ise, hayat pahalılığı ayrıca akaryakıta gelen zamların maliyetleri ciddi şekilde artırdığını söyledi.“Zam kaçınılmazdı, maliyetlerimiz çok ciddi şekilde arttı” diyen Akandere, kendilerinin de ücretleri artırmak istemediğini ancak hayat koşullarının, sektörün idamesi için ücretlere zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.