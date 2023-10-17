Lefkoşa Pazarı bu hafta Cumartesi günü açılacak

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Lefkoşa Pazarı’nın maraton dolayısıyla bu hafta Cumartesi günü kurulacağını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Garabli, “Lefkoşa'da 22 Ekim Pazar günü yapılacak olan Lefkoşa Maratonu dolayısıyla pazarımızın gününde bu haftaya özel değişiklik olmuştur. Pazarımız 21 Ekim Cumartesi günü yine aynı yerinde kurulacak ve kıymetli müşterilerimize hizmet verecektir.” ifadelerini kullandı.

