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Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan uyarı: "Beyköy Ağır Silah Atış Alanı bölgesinde patlamamış mermiler bulunuyor"

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"Mermileri görenler dokunmasın ve hemen verilen numaraları arayarak yerlerini bildirsin"

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Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan uyarı: "Beyköy Ağır Silah Atış Alanı bölgesinde patlamamış mermiler bulunuyor"
Lefkoşa Kaymakamlığı, Beyköy Ağır Silah Atış Alanı bölgesinde patlamamış mermiler bulunduğu uyarısında bulundu ve vatandaşların dikkatli olmalarını ve görmeleri halinde mermilere dokunmamalarını istedi.
Kaymakamlık mermileri gören kişilerin imha edilebilmeleri amacıyla bulunduğu yerleri 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’na 0392 236 88 66-2301 veya KTBK Topçu Alay Komutanlığı’na 0392 223 34 87-2301 numaraları telefonları arayarak bildirmelerini de istedi.
Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26-30 Aralık ve 9-13 Ocak tarihlerinde belirtilen gölgede topçu silahları ile atış yapıldığını ancak aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğu kaydedildi.
 
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