Lapta bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 arasında uygulanacak kesintiden Lapita Hotel civarı, Lapta'nın batısı ve batı kıyısı, Sempati Holiday Village bölgesi, Lapta Graveyard bölgesi, Santa Fe Housing Estates bölgesi ve Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.
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