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Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine Belediye'den çıkın ihbarı

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Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine Belediye'den çıkın ihbarı

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine binanın kullanılmasına acilen son verilmesi yönünde ihbar gönderdi.

Deniz Yıldızı Apartmanları ile ilgili bir süreden beri devam eden belirsizliğe Gazimağusa Belediyesi nokta koydu. Söz konusu apartmanların can güvenliğinden yoksun olduğu KTMMOB tarafından yapılan statik değerlendirme ile de tespit edildi.

Apartman sakinlerine gönderilen ihbarda, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve/veya İmar ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca KTMMOB tarafından yapılan statik değerlendirme raporu doğrultusunda mevcut yapının olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlayamayacağının tespit edildiği belirtilerek apartman sakinlerinin ikametgahlarını kullanmamaları istendi.

İhbarda apartman sakinlerinden güçlendirme ile ilgili yapılacak çalışma ve proje belgelerinin de Gazimağusa Belediyesi’ne ulaştırılması istenirken, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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