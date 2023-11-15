Kuzey Kıbrıs’ın teknoloji markası: Stilevs

Elektrikli ev aletleri ile fonksiyonel, şık ve yenilikçi ev ürünleriyle kalite ve güven sunan Stilevs markası, Kuzey Kıbrıs’a özel olarak ürün yelpazesini genişletti. Ülkede vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Stilevs, kısa sürede en çok tercih edilen markalar arasına girdi

Küçük ev aletleri alanında 40 yıllık bilgi ve birikimin bir araya getirilmesiyle doğan Stilevs markası; yenilikçi, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılayan, teknolojideki gelişmelere göre dizayn edilen ve pratik tasarımları ile son derece kullanışlı ürünlerini, kullanıcılarının hizmetine sunuyor.Tüketicisine sadece kaliteli ürün sağlamakla kalmayan Stilevs, aynı zamanda tüketicisinin yaşamını kolaylaştırarak en çok tercih edilen markalardan biri olmayı başardı.Türkiye’nin dört bir yanında dağıtım ağına sahip olan Stilevs, uygun fiyatlı ürünleri ile birlikte kalite ve güveni de tüketicisine sunarak pazarda fark yarattı.Sadece satışta değil, satış sonrası verdiği hizmetlerle de müşterilerinin güvenini kazanan ve hizmet kalitesini ortaya koyan Stilevs, küçük ev aletleri denildiğinde “en sevilen marka” olma yolunda hızla ilerliyor.Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci, markanın kısa zamanda Kıbrıs Türk Halkının beğenisini kazanmasının ardından, tüketici taleplerine duyarlılık göstererek Kuzey Kıbrıs’a özel olarak ürün yelpazesini genişletme kararı aldı.Böylece Stilevs markası, Kuzey Kıbrıs için üretilen ve sadece ülkemizde satışa çıkan; beyaz eşya, ankastre ürünler, derin dondurucu, klima ve akıllı televizyon gibi geniş bir ürün yelpazesiyle, "Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası" haline geldi.Kuzey Kıbrıs’ta kısa sürede vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan ve en çok tercih edilen markalar arasına giren Stilevs, kullanıcılarının memnuniyetini kazanmayı başardı.MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞITürkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta geniş bir dağıtım ağına sahip olan Stilevs, yenilikçi ürünleriyle birlikte tüketiciye kalite ve güven sunarak pazarda önemli bir yer edindi. Satış sonrası hizmete verdiği önemle müşteri memnuniyetine odaklanan marka, Türkiye genelinde 300'den fazla servis noktası ile Kuzey Kıbrıs'ta da Stilevs Teknik Servisi’nde güvenilir bir hizmet sunuyor. Stilevs, ayrıca tüm ürünlerine 3 yıl boyunca marka garantisi veriyor.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE “DİAMOND” KALİTETürkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ araştırması sonucuna göre belirlenen sekizinci A.C.E. Awards’ta, 60 farklı sektörden 113 marka arasında yer alan Stilevs, “Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri” alanında “Diamond” ödüle layık görüldü.STİLEVS YÖNETİMİ BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTUÖte yandan 2016’da küçük ev aletleriyle ülke pazarına giriş yapan ve Kuzey Kıbrıs’a özel olarak ürettiği üstün teknolojileriyle, ”Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası” haline gelen Stilevs Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Toplantıya katılan çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisi, Stilevs markası hakkında bilgi aldı, yeni ürünleri deneme fırsatı buldu. Toplantıda tanıtımı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi veren Stilevs ekibi, gazetecilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı. Stilevs'in Kuzey Kıbrıs'a özel olarak geliştirdiği ürünlerin, ülkeye katkı sağlayacak yenilikçi çözümler sunduğuna dikkat çeken basın mensupları, toplantıyı ilgiyle takip etti.DEMİRCİ: ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ KALİTELİ ÜRÜNLER SUNMAKToplantıda Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci ve Yönetim Kurulu üyeleri, markanın vizyonu, misyonu ve en son teknoloji ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.Stilevs'in öncelikli hedefinin kaliteli ürünler sunmak olduğunu vurgulayan Mehmet Hayri Demirci, "Stilevs olarak sadece kaliteye odaklanmıyoruz, aynı zamanda tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusundaki kararlılığımızla biliniyoruz. Kuzey Kıbrıs ile birlikte daha da büyüyeceğimize olan inancımızı paylaşmak için buradayız" dedi.