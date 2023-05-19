“Kuzey Kıbrıs’ı ve insanlarını çok sevdim”

Büyükelçi Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs’ı ve insanlarını çok sevdiğini, her zaman halkın içinde olmayı tercih ettiğini söyleyerek, üsten bakan yaklaşımlardan hoşlanmadığını kaydetti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde ziyaretler yapan 20 Temmuz Fen Lisesi heyetini kabul etti.

Feyzioğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi heyetinde yer alan öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, gelecek planlarını dinledi.

KKTC’ye ilk kez 1976 yılında babasının görevi dolayısıyla geldiğini, yıllar içinde pek çok kez adayı ziyaret ettiğini dile getiren Feyzioğlu, babasının Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu ilk başbakan yardımcısı olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın farklı hallerine, sıkıntılı yıllarına şahit olduğunu söyleyen Feyzioğlu, halkın, güçlü, cesur, azimli, inatçı olması sayesinde kısıtlı yardım ve desteğe rağmen 11 yıl kimliğini korumayı başardığını kaydetti.

Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanıp adada yaşamaya başladığından beri birçok yeri gezdiğini, insanlarla tanıştığını söyleyerek, Kuzey Kıbrıs’ı ve insanlarını çok sevdiğini belirtti.

Her zaman halkın içinde olmayı tercih ettiğini söyleyen Feyzioğlu, üsten bakan yaklaşımlardan hoşlanmadığını, halkın sağduyusunu önemsediğini vurguladı.

Öğrencilerin kariyer planlarını da dinleyen Feyzioğlu, Türkiye’nin dünyada en çok bursu verdiği ülkenin KKTC olduğunu söyleyerek, gençlere hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diledi.

