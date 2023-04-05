banner913
banner932
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
13 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
40 0
 
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
17 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
30 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
54 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
18 0
banner915

Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan’da ilgi odağı oldu

banner476

KKTC, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “AITF Bakü Turizm Fuarı’na katıldı

banner825
Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan’da ilgi odağı oldu
banner931
Kuzey Kıbrıs turizmi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “AITF Bakü Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor.
Dün açılan Bakü’deki fuar iki gün ziyaretçilere açık olacak. 
Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç fuarda yaptığı açıklamada, bu yıl Azerbaycan’dan daha fazla turist hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteleri Birliği yetkililerini 2022’de KKTC’de ağırladıklarını ifade eden Aktunç, kurulan dostluk ilişkileri sayesinde ortak projelere imza atma arzusunda olduklarını belirtti.
Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasının ve turizm değerinin önemine vurgu yapan Aktunç bu güzellikleri kardeş Azerbaycan halkına anlatarak, KKTC'yi tercih etmeleri için çalıştıklarını ifade etti.
Azerbaycan Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ruslan Guliyev de fuardaki Kuzey Kıbrıs  standını ziyaretinde Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi açısından çok iyi bir coğrafi bölgeye sahip olduğunu kaydetti. 
Kuzey Kıbrıs standını ziyaret edenlere ülkeyi tanıtıcı broşürler verilerek, ülke kültürünü yansıtan pastelli ve çitlembikli bidda ikram ediliyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.