Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan’da ilgi odağı oldu

KKTC, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “AITF Bakü Turizm Fuarı’na katıldı

Kuzey Kıbrıs turizmi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “AITF Bakü Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor.Dün açılan Bakü’deki fuar iki gün ziyaretçilere açık olacak.Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç fuarda yaptığı açıklamada, bu yıl Azerbaycan’dan daha fazla turist hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteleri Birliği yetkililerini 2022’de KKTC’de ağırladıklarını ifade eden Aktunç, kurulan dostluk ilişkileri sayesinde ortak projelere imza atma arzusunda olduklarını belirtti.Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasının ve turizm değerinin önemine vurgu yapan Aktunç bu güzellikleri kardeş Azerbaycan halkına anlatarak, KKTC'yi tercih etmeleri için çalıştıklarını ifade etti.Azerbaycan Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ruslan Guliyev de fuardaki Kuzey Kıbrıs standını ziyaretinde Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi açısından çok iyi bir coğrafi bölgeye sahip olduğunu kaydetti.Kuzey Kıbrıs standını ziyaret edenlere ülkeyi tanıtıcı broşürler verilerek, ülke kültürünü yansıtan pastelli ve çitlembikli bidda ikram ediliyor.