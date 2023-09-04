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Kuir örgütleri Limasol’daki ırkçı saldırıları kınadı

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Kuir örgütleri Limasol’daki ırkçı saldırıları kınadı
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 Kuir Kıbrıs Derneği, Accept LGBT Cyprus ve Queer Collective, Limasol’daki ırkçı saldırıları kınadı.
Ortak açıklamada ırkçılığın Kıbrıs’ta kendinden farklı ırkları kabullenme yönüne toplumsal olguya ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Örgütler olarak adanın genelinde ırkçılığa maruz kalan ve dışlanan tüm toplumların yanında olduklarına işaret edilen açıklamada, nefret kaynaklı saldırıların münferit saldırılar olmadığı, toplumda günden güne artan ırkçılığın bir yansıması olduğu kaydedildi.

Limasol’daki saldırılardan etkilenen göçmen ve sığınmacılara tam destek belirtilen açıklamada, saldırılara karşı düzenlenecek eylemlere destek çağrısı yapıldı.

“Sevgi, empati ve dayanışmanın toplumları birleştiren unsurlar olduğuna inanıyoruz” denilen açıklamada, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı tek ses olmak gerektiği vurgulandı.
 
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