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KTSO'da Başkanlık yeniden Kamacıoğlu'nun

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KTSO'da Başkanlık yeniden Kamacıoğlu'nun
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın (KTSO) yeni yönetim kurulu görev bölümünü yaptı, Başkanlık görevini yeniden Ali Kamacıoğlu’na verdi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, geçen cuma yapılan genel kurul toplantısında belirlenen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. 
Yönetim Kurulu görevlendirmeleri şöyle:
"Yönetim Kurulu Başkanı (Başkan): Ali Kamacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mustafa Ersözlü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sercan Görgüner Bahçeci, Yönetim Kurulu Sekreteri: Yeşim Çıraklı Direl, Yönetim Kurulu Saymanı: Hüseyin Ruso 
Asil Üyeler: Abdullah Emirzadeoğluları, Fatih Karayel, Halil Onalt, Hüseyin Ciddi, Mustafa Betmezoğlu, Tuygun Töre,
Yedek Üyeler: Metin Oral, Orhan Dağlı, Atilla Bulancak."
 
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