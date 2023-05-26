KTAMS'tan İçişleri Bakanlığı'na ilginç protesto

KTAMS, İçişleri Bakanlığına “denetimsiz giriş çıkışlarda ve istisnai vatandaşlıklarda" rekor kırdığı gerekçesiyle madalya verdi. Bengihan: “Cezaevinde 187 KKTC, 96 çift uyruklu, 201 TC ve 301 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı var”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) “artan şiddet olayları, ülkeye giriş çıkışlardaki denetimsizlik nedeniyle ülkenin sorma gir hanına dönmesi ve istisnai yurttaşlıklar dağıtılması” konularında duydukları rahatsızlığı dile getirmek için İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Sendika yöneticileri, ülkeye "denetimsiz" giriş çıkışlarda ve "usulsüz" yurttaşlık dağıtımında “şampiyon” olduğu gerekçesiyle, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e iletilmek üzere Bakanlık kapısına madalya bıraktı.

KTAMS, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, muhaceret ve yurttaşlık politikaları ile ilgili eleştirilerde bulundu. “Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz” ve “Kimliğimizi, kültürümüzü, siyasi irademizi yok ediyorsunuz” yazılı pankartların açıldığı eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklama yaptı.

Bengihan: “2022 yılında deport işlemleri için devletin kasasından 9 milyon TL harcandı”

“Artan şiddet olaylarından, ülkeye giriş çıkışlardaki denetimsizlikten ve ülkenin kimliği, kültürü ve dokusunun bozulmasına sebep verecek şekilde vatandaşlık dağıtılmasından” duyduğu endişeyi dile getirerek sözlerine başlayan Bengihan, okul, hastane, hapishane ve mahkemelerin nüfus artışını kaldıramadığını vurguladı.

Kamu okullarında bazı sınıfların nüfusunun 50’ye dayandığını, apartman dairelerinde onlarca kişinin kaldığını ve cezaevindeki tutuklu ve mahkûm sayısının 785 olduğunu anlatan Bengihan, cezaevindeki tutuklu ve mahkûmların uyrukları ile ilgili bilgi de verdi. Buna göre, cezaevinde 187 KKTC, 96 çift uyruklu, 201 TC ve 301 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı bulunuyor.

"2022 yılında çoğu üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olan kişilerin deport işlemleri için devletin kasasından 9 milyon TL harcandığı" bilgisini paylaşan Bengihan, Nisan 2023 itibarıyla "ülkede 22 bin civarında üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olduğunu ancak 2 bin 500 civarında üçüncü dünya ülkesi vatandaşının okula gitmediğini" kaydetti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in 12 Ocak 2023 tarihinde “Ülkede kayıt dışı bir yaşam istemediği, Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi için teknik çalışmaların tamamlandığı ve artık nüfusun takip edilebileceği ve Şubat ayında kayıt dışı herkesi göndereceği” şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Bengihan, “Kayıt dışılığı önlemek için ne yaptınız?; Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi ne oldu?; Hangi Şubat ayından bahsediyorsunuz, 2024 Şubat mı?” sorularını sordu.

Bengihan, uygulanan muhaceret politikasını Mevlana felsefesine benzetti

Uygulanan muhaceret politikasını Mevlana’nın “Kim olursan ol gel” felsefesine benzeten Bengihan, ülkede can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade etti ve İçişleri Bakanını görevini yapmamakla ve Hükümet ile İçişleri Bakanlığını Kıbrıslı Türkleri kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşürmekle suçladı. Bengihan, mayıs ayında tek oturumda 113 istisnai vatandaşlık verildiğini, Üstel Hükümeti döneminde ise en az 607 istisnai vatandaşlık verildiğini de söyledi.

Bengihan konuşmasında, “Mevlana felsefesi gibi muhaceret politikası, gel diyor. Çünkü kumar, fuhuş, kara para, uyuşturucu, hırsızlık, yalan, rüşvet var. Çünkü ne yok? Adalet, denetim, caydırıcı ceza, sistem, düzen, hesap soran, otorite yok. Çünkü umursuz ve sorumsuz bir hükümet var” diye konuştu.

Ülkede nüfus politikası da olmadığını savunan Bengihan, “Kıbrıslı Türklerin kimliği, kültürü, siyasi iradesi yok oluyor. Siyasi gelecekleriniz ve parti menfaatleriniz, ülke menfaatinin ve çocuklarımızın geleceğinin önüne geçmiştir. Vicdanınız hiç sızlamıyor mu? Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Hiç mi umurunuzda değil?” ifadelerini kullandı.

Bengihan’ın konuşmasının ardından, ülkeye "denetimsiz" giriş çıkışlarda ve "usulsüz" yurttaşlık dağıtımında “şampiyon” olduğu gerekçesiyle, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e iletilmek üzere Bakanlık kapısına madalya bırakıldı.