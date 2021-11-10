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“Koronavirüs aşısı olan bireyler, grip aşısı da olabilir”

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Prof. Dr. Nedime Serakıncı, koronavirüs aşısı olan bireylerin grip aşısı da olabileceğini ifade etti

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“Koronavirüs aşısı olan bireyler, grip aşısı da olabilir”
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, “Gribe bağlı ölüm oranı yüzde 1,8; koronavirüsten ölüm oranıysa yüzde 2’dir” dedi.
Serakıncı, “Tıp camiasında bizi panikletecek bir değer olmamasıyla beraber, genel olarak hastalık veya sistemsel kusur olup olmadığına bakılır” dedi.
Serakıncı, Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 3 veya yüzde 4 oranında zatürre nedeniyle hayatını kaybeden hastaların olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Serakıncı, “Dünya genelinde kronik rahatsızlığı olsun olmasın, gribe bağlı ölüm oranı yüzde 1.8, Koronavirüsten ölüm oranıysa yüzde 2’dir” dedi.
Pandeminin ilk başladığı günlerde dünyada Koronavirüs nedeniyle ölüm oranının yüzde 4 olduğunu belirten Serakıncı, günümüzde ise ölüm oranının yarıya indiğini belirtti.
Ölüm oranlarının azalmasının nedenlerini de sıralayan Serakıncı, aşı oranlarının yükseldiğini, tam olmasa da Koronavirüsle yaşamanın öğrenildiğini söyledi.
Koronavirüs aşısı olan bireylerin grip aşısı da olabileceğini ifade eden Serakıncı, “Her yıl düzenli grip aşısı olan bireylerin, yine grip aşısı olması faydalıdır” dedi.
Son iki yıldır maske kullanıldığı için gribe bağışıklığın düştüğünü aktaran Serakıncı, “Griplerle iki yıldır uzağız” dedi.
Küçük bir ülke olunması nedeniyle daha katı kurallar uygulandığını kaydeden Serakıncı, “Ekonomimiz, sağlık altyapımız ve yatak kapasitemiz belli. Daha
dikkatli olmak durumundayız” dedi.



 
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