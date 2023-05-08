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Koop Süt yeni Yönetim Kurulu Başkanı tesisleri denetledi

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Koop Süt yeni Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan, sorumlulukları dahilinde gerek ürün çeşitliliği, gerekse de yerel pazar hedeflerinin dışında, ihracatta da ciddi adımlar atılması için çalışmalar başlatacağının altını çizdi

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Koop Süt yeni Yönetim Kurulu Başkanı tesisleri denetledi
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Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.'in (Koop Süt) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Salih Uluşan, Koop Üretim Tesisleri’ni denetledi.
Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Uluşan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Koop Süt’ün önceki yıllarda üretim ve pazar payında ciddi gerilemeler yaşadığını kaydederek, şu an pazarın sadece yüzde 3’üne sahip olan işletmede artık hedef büyütme, gelişme ve teknolojik yenilenme sürecine başlanması gerektiğine dikkat çekti.
Uluşan, sorumlulukları dahilinde gerek ürün çeşitliliği, gerekse de yerel pazar hedeflerinin dışında, ihracatta da ciddi adımlar atılması için çalışmalar başlatacağının altını çizdi ve devlet kurumlarının bu denli rekabetçi ortamda, daha kurumsal ve girişimci işletmeler şeklinde pazar paylarını korumaları gerektiğine vurgu yaptı.
Kooperatiflerin yıllar içerisinde bir yok oluşa terkedildiğini gördüğünü ifade eden Uluşan, şunları kaydetti:
“Kooperatiflerin yeniden toplumumuzun kuruluş nedenlerine bağlı güncel hizmet ağına dahil edilmesi, halkımızın yeniden üretime teşvik edilmesinin önünün açılması gerekmektedir. Teknolojik alt yapı ve gelişim programına, önceki yönetimin de Başbakan Ünal Üstel’e sunmuş olduğu yatırım zorunluluğu gerektiren bütçe kullanımı için, görüşmeleri yeniden başlatacağız. Demokrat Parti gücüyle, halkımızla el ele başaracağız. Tesislerin hijyen ve modernizasyon süreci üzerinde hassasiyetle duruyoruz.”
 
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