KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor

KKTC’den Türkiye'ye giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Tüm personelimiz ve envanterimizde yer alan malzeme ve teçhizatlımızla deprem bölgesine en üst seviyede müdahalede bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen büyük deprem felaketinin yaşanmasının hemen ardından Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıklar yapılmış ve ekipler Türkiye’ye sevk edilmiştir.

Dün akşam KKTC saati ile 19.20’de, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından oluşturulan ilk Arama-Kurtarma ekibi, Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT Ekiplerinden oluşan 40 kişiden oluşan ekip, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanına ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır.

Öte yandan, 20.45 sularında 30 personel, 8 araç ile Taşucu'na varan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibi Adıyaman'a intikal yola çıkmış, ancak ekibimiz olumsuz ulaşım koşulları nedeniyle bugün saat 11.45 itibariyle enkaz alanına ulaşmıştır.

Ekibimiz enkaz alanına ulaşır ulaşmaz gerekli, teknik teçhizatla birlikte arama-kurtarma faaliyetlerine başlamıştır.

Bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından oluşturulan 7 kişilik ekibimiz ise saat 13:00 civarında havayolu ile Adıyaman’a hareket etmiştir.