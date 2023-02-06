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KKTC’den ekipler, arama-kurtarma ve yardım çalışmaları için deprem bölgelerine gidiyor

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KKTC’den ekipler, arama-kurtarma ve yardım çalışmaları için deprem bölgelerine gidiyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ekipler, arama-kurtarma ve yardım çalışmaları için deprem bölgelerine gidiyor.
Büyükelçilik kaynaklarından verilen bilgiye göre, saat 15.00’te Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri havayoluyla Adıyaman’a hareket edecek.

Öğle saatlerinde ise bir diğer Sivil savunma Teşkilat Başkanlığına bağlı ekip araçlarıyla, deniz yolunu kullanarak Mersin’e intikal edecek.  Bu ekibin görev yapacağı nokta bilahare belirlenecek.
Yine öğle saatlerinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) deprem arama-kurtarma ve yardım ekibi havayoluyla Gaziantep’e gidecek.
Öte yandan çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ve örgütün de maddi-manevi yardımda bulunmak için başvuruda bulunduğu, ve bu yardımların organize edilerek Türkiye’ye gönderilmesi için çalışmalar yapıldığı da vurgulandı.
 
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