KKTC’den depremzedelere konteyner ev

43 örgüt, depremzedelere konteyner ev yapılması için çalışmaya başladı. 40 metrekare olan, 2+1 şeklinde yapılacak evler, İskenderun Limanı’na sevk edilecek ve TC yetkilileri tarafından gösterilen yere kurulacak. Bu yardımla beş bine yakın insan sıcak yuvaya kavuşacak

43 örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Türkiye'deki depremzedelere konteyner ev yapılması için ilk adımı attı. Vatandaşlara çağrı yapan platform “1 TL bile bizim için önemli” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda dün düzenlenen basın toplantısında projenin detayları paylaşıldı.

Buna göre, yaklaşık 40 metrekare olan 2+1 şeklinde yapılacak evler iki parça halinde İskenderun Limanı’na sevk edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından gösterilen yere kurulacak. Bölgeye KKTC’den teknik personel de gönderilecek ve eğer istenirse bağış yapan kişilerin veya kurumların isimleri evlerin üzerine yazılabilecek.

Her gemi 140 ev götürebileceğinden ilk 10 gün içinde 140 evin tamamlanıp, bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.

Hedefin, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’ndan paydaşların üreteceği konut evlerde bin evi tamamlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaştırmak olduğu belirtildi. Konut evlere 43 örgütün yanı sıra devlet ve vatandaşlar da katkı sağlayacak. Verilen bilgiye göre, 40 metrekare olacak evlerin her birinin maliyeti 175 bin TL’yi bulacak.

Öte yandan Hükümetle, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında dün protokol imzalandı.

Protokol kapsamında hükümet, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na destek verecek.

Bu çerçevede, Başbakanlık altında toplanan bağışlarla, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından toplanan bağışlar birleştirilecek, Türkiye’de depremden etkilenenlere yönelik bin konteyner evden oluşacak bir köy kurulacak.

Başbakan Ünal Üstel tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenecek bölgede inşa edilecek köye Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü isminin verilmesi önerildi.

Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeş ülkeler olduğunu söyleyerek, “Tarihimiz, sevinçlerimiz, acılarımız, yaslarımız birdir” diye konuştu.

Kardeşlik hukuku göstergesi olarak yaraları sarmak amacıyla sivil toplum örgütlerinin “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nu kurduklarını dile getiren Üstel, başbakanlık ve hükümetin bu platformun ortak paydaşı olduğunu kaydetti.

Başbakanlık ve hükümetin platforma tam destek verdiğini söyleyen Üstel, bunu protokolle kayıt altına aldıklarını belirtti.

“Bu acı dönemi dayanışma göstererek aşabiliriz” diyen Üstel, yardım kampanyalarından toplanacak katkıyı bu ortak amaç için kullanacaklarını, evlerini yitirmiş aileleri yuvaya kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Üstel, evlerini yitirip aileleri ile sokakta kalmış çocukların yuvaya kavuşması için bin prefabrik konuttan oluşacak bir köy yapacaklarını, beş bine yakın insanın sıcak yuvaya kavuşacağını söyledi.

“Çocuklar sokakta kalmasın istiyoruz. Biz bu acıyı yaşadık evlatlarımızı yitirdik. Başkaları bu acıları yaşamasın” diyen Üstel, tüm halkı bağış yapmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, “Bu, Kıbrıs Türk’ünün dayanışması ve TMT ruhunun yeniden canlanması için önemli bir hamle. Verilen hesap numaraları üzerinden kampanyaya destek olun. 1 TL de olsa fark etmez…. İnsanların yaralarına merhem olmaya çalışalım…” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan Başkanı Dimağ Çağıner de, bir taraftan imalat yapılırken, diğer taraftan bağış toplanacağına işaret ederek, “Evleri söz verdiğimiz tarihte ve miktarda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, oradaki kardeşlerimize yetiştirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşlar çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmasın. Miktarı az ya da çok, fark etmez. Esas olan birlikte hareket ettiğimizi hissetmek ve hissettirmek” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, ne kadar hızlı adım atılırsa, barınma konusunda sorun yaşayan insanlara o kadar hızlı yardımcı olunacağını belirtti. Gürcafer, tüm toplumu kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Gürcafer, sosyal medyada maliyet konusunda “110-130 bin TL” gibi bazı rakamlar dolaştığını ancak rakamların malzemeyle doğrudan ilgili olduğunu söyleyerek, “Biz bu evleri, insanlar en az 5 yıl yaşayabileceğini öngörerek yapacağız. İki yatak odalı, ferah bir ev gibi yapıyoruz… Tek değil, iki konteynerden ev yapıyoruz” şeklinde devam etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, dayanışma ruhuna çok büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, “Herkes ne yapayım, nasıl yapayım diye düşünüyor…. Bağışın küçüğü, büyüğü yok. En büyük toplumdur... Elele verme, birlikte olma duygusu en büyük kaynaktır…” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri de, Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatabiliriz. Aynen geçmişte olduğu gibi. Ne olur yardımlarınızı ve desteğinizi esirgemeyin ” dedi.

