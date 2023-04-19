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KKTC'deki tarihi Arap Ahmet Paşa Camisi'nde, ramazanda mukabele geleneği yaşatılıyor

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Lefkoşa'daki tarihi Arap Ahmet Paşa Camisi'nde nesilden nesile aktarılan mukabele geleneği, bu Ramazanda da devam ediyor.

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KKTC'deki tarihi Arap Ahmet Paşa Camisi'nde, ramazanda mukabele geleneği yaşatılıyor
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Kıbrıslı Türkler, 1845'te Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen camideki mukabeleye ilgi gösterirken, imamın Kur'an-ı Kerim tilavetini dikkatle dinliyorlar.

Cami imamı Mustafa Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ramazan Arap Ahmet Paşa Camisi'nde mukabele düzenlendiğini söyledi. Bu geleneğin nesilden nesile aktarılarak yaşatıldığına işaret eden Çakar, mukabelenin usule uygun olması ve Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyabilmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Çakar, "Kıbrıs gibi sahabenin bol olduğu bir memlekette, Kur’an-ı Kerim'i daha çok okumalıyız. Okuma bilmeyenlerimiz mukabelemizi takip edebilirler. Ramazanda buraya gelenlerin talebi üzerine mukabeleyi ramazan sonrası da devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

- KKTC'deki birçok camide mukabele yapılıyor

KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da ramazanda mukabele ve hatime önem verdiklerini, camilerde uyguladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ramazan, öncelikle Kur'an-ı Kerim ayıdır. Bundan dolayı KKTC'nin birçok camisinde mukabele yapılarak bu gelenek sürdürülüyor. Bunun dışında bizler hatim indiriyoruz. Ramazan boyunca bitirebilen 1, daha çok okuyan 2 veya 3 hatim indiriyor. 'Selef-i Salihin' diye bilinen ilk Müslümanlar, ramazanda çok Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Bundan dolayı bu mübarek ayda mukabele ve hatim çok önemlidir."

- "Kur'an-ı Kerim'i takip ederken hem okumuş hem dinlemiş oluyoruz"

Ramazan boyunca her gün camiye gittiğini anlatan Yüksel Uçar, Kur'an-ı Kerim okumakta zorluk çektiği için mukabeleye katıldığını söyledi.

Uçar, mukabelenin ramazan sonrası sürmesi halinde camiye gelmeye devam edeceğini dile getirerek, "Bu mübarek ayda ibadet etmenin ve Kur'an-ı Kerim'i okumanın manevi huzuru bambaşka." dedi.

Mukabeleye her ramazan katılmaya çalıştığını vurgulayan Güllü Kırklar da Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydederek, "Elimizden geldiği kadar ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i takip ederken hem okumuş hem dinlemiş oluyoruz." diye konuştu.

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