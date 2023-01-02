banner875
banner885
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
13 0
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
7 0
 
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
17 0
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
18 0
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
8 0
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
27 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
24 0
banner878

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan parlamentoları arasında dostluk grubu kuruldu

banner476

banner825
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan parlamentoları arasında dostluk grubu kuruldu
Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan Parlamentosu, Türkmenistan Parlamentosu, Özbekistan Parlamentosu, Kazakistan Parlamentosu, Azerbaycan Parlamentosu arasında dostluk grupları oluşturulması oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
Buna dostluk grupları şu isimlerden oluştu:
Kırgızistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Serhat Akpınar; YDP grubunu temsilen Talip Atalay
Türkmenistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Ali Pilli, Ahmet Savaşan; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Hasan Tosunoğlu; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.
Özbekistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Özdemir Berova, Kutlu Evren, Fırtına Karanfil; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Serhat Akpınar; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.
Azerbaycan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Yasemi Öztürk, Ahmet Savaşan; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Hasan Tosunoğlu; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.

Kazakistan Parlamentosu ile dostluk grubu: UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Küçük, Emrah Yeşilırmak; CTP grubunu temsilen Filiz Besim, Erkut Şahali; DP grubunu temsilen Serhat Akpınar; YDP grubunu temsilen Talip Atalay.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.