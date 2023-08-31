Kilis'te Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Taşçı'nın (69) cenazesi törenle toprağa verildi.

Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Taşçı'nın (69) cenazesi törenle toprağa verildi.





Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Mezarlık Cami'sine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Taşçı'nın yakınları katıldı.

Kilis Valiliğinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Gazimiz Mehmet Ali Taşçı, Kilis Mezarlık Cami'sinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Merhum Gazimize Yüce Allah'tan rahmet kederli ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."

