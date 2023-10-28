Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” dedi, KKTC’nin geleceğinin parlak olduğunu, o yüzden hep birlikte KKTC’ye sahip çıkacaklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde fahri doktora verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı ve “Mavi Vatan İçerisinde KKTC’nin Stratejik Önemi ve Konumu” konulu ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, fahri doktora töreninin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Öğrenci Yurdu İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması öncesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs’taki iki devletli çözümü içeren yeni siyaset ve son gelişmelerle ilgili video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra üniversitede yeni akademik yılın açılış dersini verdi.

Tatar, kendisine fahri doktora verilmesinden duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, Çanakkale şehitlerini andı, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı ve yeni yüzyılın başarılarla geçmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale’de verilen destansı mücadeleye değinerek, burada kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının da bu mücadelede payı olduğunu vurgulayan Tatar, bu mücadelede Atatürk yanında yer aldığına işaret ederek, Gazimağusa’da Çanakkale şehitlerinin yattığını belirtti.

“Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” diyen Tatar, milli mücadele döneminde Kıbrıs’ta da destan yazıldığını, şimdi de KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadele verdiğini ve haklarını korumak amacıyla çalıştığını kaydetti.

KKTC’nin bu yıl 40. Yıldönümünü kutlayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına uluslararası camia tarafından haksızlıkların sürdüğünü, Rumların AB’ye tek yanlı üye alındığını, ortaya çıkan anlaşmalara “evet” diyen Kıbrıs Türk halkının cezalandırıldığını ve verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Bundan dolayı şimdi iki devletli çözümü savunduklarını kaydeden Tatar, "Bağımsızlık ve egemenliğin yanı sıra Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Tatar, milli bir siyaset olarak yerini alan yeni siyasetin, baskılara rağmen sürdürüldüğünü, federal bir çözüm için müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

Herkesi Kıbrıs’ı görmeye davet eden Tatar, KKTC’nin geleceğinin parlak olduğunu, o yüzden hep birlikte KKTC’ye sahip çıkacaklarını vurguladı.

