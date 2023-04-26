Kıbrıs Türk şiirinin ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman yarın YDÜ’de anılıyor

Kıbrıs Türk Edebiyatının ilk kadın şairlerinden Urkiye Mine Balman, ölümünün 5’inci yılında Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen panelle ve okunacak şiirlerle anılacak. 27 Nisan 2023 tarihinde (yarın), saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda düzenlenecek panelin oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır yapacak.

Panel öncesinde Urkiye Mine Balman’ın hayatını ve sanatını anlatan bir video gösterimi olacak. Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin Urkiye Mine Balman’ın şiirlerini de okuyacağı panelde Kültür Dairesi Müdürü ve şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ve Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Elza Alışova Demirdağ da konuşmacı olarak yer alacak.



Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, ölümünün 5. Yılında Urkiye Mine Balman’le ilgili şunları aktardı:

“1943 yılında “Çığ” adıyla, Ergenekon kitap kulübü tarafından yayımlanmış yapıtın çıkmasında önemli bir pay sahibi olan Hikmet Taşkent’in şiirlerinin ulusal olmakla birlikte, doğaya, aşka ve insana yönelik olanları da bulunmaktadır. Çığ’ın bir diğer önemli şairi Urkiye Mine Balman, “Vatana Hasret” şiiriyle Kıbrıs Türkü’nün Anavatan özlemini dile getirmiştir. Urkiye Mine Balman, daha sonra güçlü bir “millî şair” olacak ve 1952 yılında şiirlerini topladığı kitaba “Yurduma Giden Yollar” adını verecektir. Urkiye Mine Balman, “Yurduma Giden Yollar”adlı kitabını da Türkiye’ye ve Türk milletine adamıştır. 1952 yılında, İngiliz sömürge döneminde yayımlanan kitap, Türk Bayrağına hasret bir genç öğretmenin millî duygularını içermektedir. Bu tarz şiirleri Türkiye’de de çok ilgi görmüş ve özellikle “Yedigün” sanat dergisinde sık sık yayınlanmıştır. Moderin Kıbrıs Türk edebiyatının oluşmasına ve gelişmesine büyük katkıları olan Urkiye Mine Balman hocanımı vefatının 5.yılında sevgi ve sayıyla anıyoruz.”

