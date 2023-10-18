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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği TAK ve BRTK temsilcilerini cumartesi belirleyecek

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği TAK ve BRTK temsilcilerini cumartesi belirleyecek
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yönetim kurullarında görev yapacak üyelerini belirlemek üzere 21 Ekim Cumartesi genel kurula gidiyor.


KTGB Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak genel kurulda, birliği TAK ve BRTK yönetiminde iki yıl boyunca temsil edecek üyelerin belirlenmesi için seçim yapılacak.
TAK ve BRTK Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyen KTGB üyelerinin, tüzük gereği Cuma günü saat 09.59’a kadar KTGB sekreterliğine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.
 
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