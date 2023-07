Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) ve Barış Kuvvetleri’nin (KTBK) Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Kâzım And, Emekli Subaylar Derneği adına yayınladığı 1 Ağustos mesajında, Doğu Akdeniz’de korsan yatağı olan Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethiyle Adada ve bölgede üç asrı aşkın süreyle huzur, barış ve adaletin hüküm sürdüğünü, sonsuza kadar sürecek Türk varlığının da Adada kök saldığını belirtti



And mesajında şunlara yer verdi:



“Adanın İngiltere’ye ilhakından sonra Rumlar boş durmayıp büyük hayalleri olan Megalo İdea'larını gerçekleştirme yönünde huzursuzluk ve karışıklık yaratarak Enosis hayallerine ulaşmak üzere de 1955 yılında kurdukları EOKA tedhiş örgütüyle Türkleri yok etmek üzere Yunanlılarla birlikte katliamlara yönelmekten geri durmamıştır.



Kıbrıs Türkü, Adadaki varlığına, hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına yönelen tehditlere karşı koymak, bu topraklarda huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yaşamak için tüm yokluk ve zorluklara rağmen varoluş mücadelesinin dayanağı Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurmuş, Mutlu Barış Harekâtı'na kadar olan süreçte mukavemet ve mücadele ateşini adanın her yerinde tüm diri tutmuştur. Barış Harekâtı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz ve övünç kaynağımız GKK kurulmuştur.



GKK kurulduğu günden bugüne KTBK ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır.



Şanlı mücadele tarihimizi unutmamak ve unutturmamanın önemini ‘Tarihini bilmeyenlerin coğrafyası başkaları tarafından çizilir’ gerçeğinden hareketle eğitimlerimize gerekli önemin verilmesi gerektiğini hatırlatır, bu vesileyle halkımız ve silah arkadaşlarımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı tekrar kutlar, şehitlerimizi, ebediyete uğurladığımız gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızı rahmetle anarken, yaşayan anıtlarımız olan gazilerimize şükranlarımızı sunarız.”