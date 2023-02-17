Kıbrıs tarihinde yaşanan büyük depremler



Tarih boyunca Kıbrıs’ta birçok kez deprem gerçekleşti. Ancak Kıbrıs tarihinde yaşanmış en büyük deprem 802 yıl önce, 11 Mayıs 1222 yılında gerçekleşen deprem en şiddetli biçimde Lefkoşa, Limasol ve Baf bölgelerinde hissedildi.

7,0-7,5 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bu depremde en çok can kaybı Baf’ta yaşandı.

Tarihin en yıkıcı depreminde Bizans İmparatorluğu’nun inşa ettiği Baf Kalesi ve depremden 30 yıl önce inşa edilmiş Saranta Kolones Kalesi yıkıldı. Lüzinyanlılar daha sonra Baf Kalesi’ni yeniden inşa etti.

7.0-7.5 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen deprem Libya ve İskenderiye’de bir tsunamiye yol açtı.

1941 Mağusa Depremi:

20 Ocak 1941 yılında Mağusa yakınlarında 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 24 kişi yaralandı. Mağusa ve Maraş’ta bir çok ev hasar gördü, Paralimni’deki tüm evler yıkıldı. Lefkoşa, Lârnaka ve Girne’de hasarlar oluşurken, bu depremden sonra İsrail’de küçük boyutta tsunami oluştu.

1953 Baf Depremi:

1953 Baf depremi, 10 Eylül 1953 tarihinde Baf’ta gerçekleşti.

6,5 şiddetinde gerçekleşen depremde 63’e yakın kişi hayatını kaybetti, 200’e yakın insan yaralandı ve 4000 kişi evsiz kaldı.

1961 Larnaka Depremi:

15 Eylül 1961 Larnaka’da 5,7 şiddetinde yaşanan deprem adanın güneydoğu kesiminde bir miktar hasara neden oldu.

1995 Baf Depremi:

23 Şubat 1995 yılında 5.7 şiddetinde Baf’ta yaşanan yıkıcı depremde 2 kişi hayatını kaybetti.

1996 Depremi:

9 Ekim 1996’da 6.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Kıbrıs’ın güneybatısında yaşandı. Baf, Limasol, Lefkoşa, Larnaka ve Mağusa’da paniğe ve korkuya neden olan depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

1999 Limasol Depremi:

11 Ağustos 1999 yılında 5.6 şiddetinde Limasol Gerasa köyü civarında gerçekleşti. Ülkenin tamamında hissedilen deprem Limasol’daki binaları tahrip etti. 40 kişi, panik yüzünden hafif yaralandı. Çok sayıda artçı aylarca devam etti.

2015 Baf Depremi

15 Nisan 2015 yılında 5,6 şiddetinde hissedilen deprem Baf açıklarında gerçekleşti. Depremde küçük hasarlar meydana gelirken, ada genelinde hissedildi.

Kıbrıs fay hattı:

Kıbrıs’ın güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz’den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay’dan Akdeniz açıklarına dönüyor.Hat, Rodos’un yakınlarından geçip İyon Deniz’i açıklarına kadar devam ediyor.

Kıbrıs adası, dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 15’inin meydana geldiği Alp Himalaya deprem kuşağında yer alıyor. Kıbrıs’taki depremlerin oluşmasına yol açtığı düşünülen “Kıbrıs Yayı” Kıbrıs’ın yer aldığı bölgede, Afrika ile Avrasya Litosferik Levhaları arasındaki tektonik sınırı oluşturuyor.

Bu “Yay” Kıbrıs’ın batı ve güneyinde deniz içerisinde yer alıyor. Depremlerin pek çoğunun bu yay üzerinde ortaya çıkması bu yay boyunca tektonik hareketlerin oluştuğunu ve bunun da depremlere yol açtığını gösteriyor.

1896 – 2004 yılları arasındaki dönemde deprem odaklarının Kıbrıs üzerine karşılık geldiği 400’den fazla deprem meydana gelmiş ve bu depremler adanın belli bölgeleri yanında çevre ülkelerde de hissedilmiştir. Bu depremlerden 14 tanesi hasara yol açmış ve meydana gelen depremlerden yaralananlar olmuştur. Bu depremlerden en şiddetli olanları 1941, 1953, 1995,1996 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremlerdir.

