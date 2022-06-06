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Kıb-Tek'den Mayıs faturaları için gecikme duyurusu

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Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden abonelerin mayıs ayı elektrik faturalarındaki "gecikmeye" ilişkin duyuru

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Kıb-Tek'den Mayıs faturaları için gecikme duyurusu
 Kıb-Tek Genel Müdürlüğü, mayıs ayı tüketimlerini faturalama işleminin, “yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi yapılması ve yapılacak düzenlemeden abonelere yansıyacak miktarın en düşük seviyede olacak şekilde ayarlayabilmesi adına yapılan çalışmalar nedeni ile geciktiğini” duyurdu. 

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Faturalama işlemlerinde erken ve/veya geç okuma durumlarında aboneleri mağdur edecek herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı” da kaydedildi.

Açıklamada, “Faturalama işlemlerinde tüm hesaplamalar 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Gerek 250-500-750-1000 ve üzeri dilimler gerekse maktu ücret ve sokak aydınlatma bedelleri tümü 30 gün orantısı ile yapılmaktadır. Geç faturalama yapılması durumunda 250 dilim aralıkları orantılı olarak yansıyacak ve abonelerimize sorun yaratmayacaktır. Yine ayni şekilde yaşanan gecikme bir sonraki okuma döneminde 30 gün değil daha erken olacaktır” denildi.

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