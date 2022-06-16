Kel kalma tarihe karışıyor!

Yıllardır kadın erkek demeden milyonlarca kişinin en büyük şikayetlerinden biri olan kellikle ilgili umut verici haber geldi. Haberi, Yale Üniversitesi'nde hekimlik yapan Doktor Mehmet Emin Adin sosyal medya hesabından paylaştı. Çalıştığı üniversitenin çalışmalarını gerçekleştirdiği ilaçla ilgili bilgi veren Dr. Adin, ilacın aynı zamanda FDA’den onay aldığını ve yakında kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Kellik, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın ortak sorunlarından. Kellik ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. Duyuruyu ABD’de yaşayan ve Yale Üniversitesi'nde hekimlik yapan Doktor Mehmet Emin Adin, Twitter hesabından duyurdu. Tedavide başarılı ilerleme kaydedildiğini belirten Dr. Adin, ilacı FDA’in onayladığını ve yakında kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Dr. Adin'in paylaşımları şöyle:

"Kellik sorunu yaşayanlar için çok güzel bir haber. FDA kellik tedavisinde kullanılan bir ilacı ilk defa onayladı. Alopesia areata (bölgesel kellik) tedavisi için JAK inhibitorü Baricitinib’in kullanımı onaylandı. Tedavi öncesi ve sonrası örnek bir hastanın görüntüleri." diyerek fotoğraf paylaştı.



İlacın ismi Olumiant. Tam veya tama yakın saç kaybı olan (kaş, kirpik vs) kişilerde (kadın erkek fark etmez) kullanılabilir. Çalışmaya göre, 4 mg kullanan hastaların üçte birinde en az %80 saç çıktığı gözlenmiş. İlaç ABD’de aylık 5$’a mal olacak sigortası olmayanlara aylık 25$.

"TARİH YAZILDI"

"İlacın çalışmasını yürütenlerden biri bizim üniversiteden Dr King. “Saçını, sakalını ve kaşlarını kaybeden bir hastamı tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra saçları çıkmaya başladı ve tarih yazıldı, bu ilaç hastalığı sonsuza dek değiştirdi.”





Değerli dostlar, şunu belirteyim ki ilacı üretenlerle uzaktan yakından herhangi bir ilişkim kesinlikle yoktur. Bizim üniversiteyle olan bağlantısından dolayı bana gelen email ile haberim oldu. Bir de yukarıda da belirttiğim gibi androjenik tip kellik ile ilgili değil bu tedavi.

Birden çok ülkede yapılan iki adet faz 3 çalışmasını yürüten bilim insanları (yukarıda paylaştığım görselde), androjenik tip (erkek tipi) saç dökülmesi olanların çalışmaya dahil edilmediklerini ama buna rağmen çalışmaya yanlışlıkla dahil olmuş olabileceklerini belirtmiş."