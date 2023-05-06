Kazalarda 4 kişi yaralandı

Dün akşam ile bugün sabah saatleri arasında meydana gelen beş ayrı trafik kazasında 4 kişinin yaralandı

Polis bülteninde, dün akşam meydana gelen beş ayrı trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



Polis bültenine göre dün 18:30 sıralarında Bostancıda İzzet Kombos Caddesi üzerinde, ET 589 plakalı salon araç ile seyreden 72 yaşındaki Köroğlu Kaya, aracına binmeye çalışırken Ulusay Zaim’e ve binmeye çalıştığı araca çarptı.



Kazada yaralanan Zaim’in ayağında kırık tespit edildi. Zaim Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.



-Demirhan’da kaza



Demirhan’da dün Ecevit Caddesi’nde TNB 464 plakalı salon araçla seyreden Murat Bozklurt (E-44), güzergahtaki dört yol kavşağından, durmadan geçmeye çalışınca, Atatürk Caddesi boyunca “dikkatsiz” bir şekilde seyreden Bilal Alp (E-26) yönetimindeki SF 646 plakalı salon aracın yan tarafına çarptı.



Kazada Bilal Alp yaralandı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.



-İnönü’de yoldan çıktı



İnönü’de bugün 00:20 sıralarında, Güleser Arpaz (K-25), yönetimindeki RS 742 plakalı salon araçla İsmet İnönü Caddesi üzerinde Vadili’ye doğru seyrederken “dikkatsizliği” sonucu yoldan çıkıp önce elektrik direğine çarptığı, ardından bir ikametgahın bahçe demir korkuluklarına çarpıp ikametgahın bahçesine girdiği ve bahçedeki limon ağacına çarparak durduğu kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



Ercan-İskele



Ercan -İskele yolunda bugün 00:20 sıralarında üç arabanın karıştığı bir kaza oldu, iki kişi yaralandı.



MR 965 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru seyreden Maij Ayşin Qurbanov (E-27) Çukurova ağıllar bölgesi yol kavşağına civarında, sinyal verip sağa denmeye çalışan Mehmet Erte (E-32) yönetimindeki HG 950 plakalı salon aracı “dikkatsiz” bir şekilde geçmeye çalışırken, HG950 plakalı araca çarptı; adından geriden gelen Beytulla Sadıqov(E-27) dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyrettiği UK085 plakalı araçla, kazada yer alan HG 950 plakalı aracın arka kısmına çarptı, çarpma sonucu HG 950 plakalı araç yoldan çıkıp takla attı.



HG 950 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Erte ve Salih Erte yaralandı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.



Gazimağusa’da alkol tesiri altında kaza



Gazimağusa’da bugün 03:00 sıralarında, Onur Özçelik (E-26), yönetimindeki MG 146 plakalı salon araçla, Califorian Restaurant önlerinde dikkatsizlik sonucu yolun sağında park halinde bulunan KT 918 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı, 196 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen Özçelik tutuklandı.

