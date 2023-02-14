banner913
banner885
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
6 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
21 0
 
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
17 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
95 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
35 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
29 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
28 0
banner915

KARTAL HARMAN CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI DEĞİL

banner476

banner825
KARTAL HARMAN CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI DEĞİL
Cumhurbaşkanı iletişim danışmanı Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda tepkilere neden olan açıklamalar sonrası saraydan basın danışmanı olan Kartal Harman'ının görevine son verildiğini duyurdu.




Ülkemizi ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan ve büyük tepki alan Kartal Harman üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na yönelik saldırılar yapılıyor. Kartal Harman'ın Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine pekçok nedenden dolayı aylar önce son verildi. Sözleşmesi feshedildi. Büyük infial yaratan gerçek dışı haber ve paylaşımlarda bulunduğunda da görevde değildi.
açıklaması yapılmıştır.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.