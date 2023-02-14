KARTAL HARMAN CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI DEĞİL

Cumhurbaşkanı iletişim danışmanı Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda tepkilere neden olan açıklamalar sonrası saraydan basın danışmanı olan Kartal Harman'ının görevine son verildiğini duyurdu.

Ülkemizi ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan ve büyük tepki alan Kartal Harman üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na yönelik saldırılar yapılıyor. Kartal Harman'ın Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine pekçok nedenden dolayı aylar önce son verildi. Sözleşmesi feshedildi. Büyük infial yaratan gerçek dışı haber ve paylaşımlarda bulunduğunda da görevde değildi.açıklaması yapılmıştır.