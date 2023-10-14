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Karpaz-İskele Anayolu’nun bir kısmı asfaltlama nedeniyle kapalı

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Karpaz’dan İskele istikametine gidecek olan sürücüler için ulaşımın, Senmar Çemberi’nden itibaren Çayırova köy içi yolundan sağlanacağı kaydedildi

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Karpaz-İskele Anayolu’nun bir kısmı asfaltlama nedeniyle kapalı
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Polis, Karpaz-İskele Anayolu’nun, Çayırova birinci yol kavşağı (Senmar Çemberi) ile Çayırova ikinci yol kavşağı arasında kalan kısmında asfaltlama çalışmaları yapılacağından, güzergahın bugün araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Karpaz’dan İskele istikametine gidecek olan sürücüler için ulaşımın, Senmar Çemberi’nden itibaren Çayırova köy içi yolundan sağlanacağı kaydedildi. 

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

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