Karpaz Eşekleri Yönetim Planı için işbirliği protokolü imzalandı

Protokol, Karpaz’da bulunan başıboş eşeklerle ilgili hayvan refahına uygun, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla hazırlandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi himayesinde, proje yürütücülüğünü Taşkent Doğa Parkının üstlendiği, Erenköy Karpaz Belediyesi’nin de destek verdiği, Eşek Yönetim Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre protokol, Karpaz’da bulunan başıboş eşeklerle ilgili hayvan refahına uygun, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla hazırlandı.

Proje kapsamında oluşturulacak Bilim Kurulu tarafından düzenlenecek geniş kapsamlı ve katılımlı çalışmaların ardından Eşek Yönetim Planı oluşturulacak ve hayata geçirilecek.

Karpaz Eşekleri Yönetim Planı İşbirliği Protokolü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yenierenköy – Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Taşkent Doğa Parkı adına Kemal Basat tarafından imzalandı.



Ataoğlu: “Amacımız, soruna bilimsel, insancıl ve kalıcı çözüm bulabilmektir”



Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Çevre Koruma Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen projenin bilimsel temellere göre tüm paydaşlar için kazanç getirecek şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

Ataoğlu, bunun garanti altına alınması için de projenin işleyişini denetlemekle sorumlu, Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi, Belediye, Doğa Park, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de aralarında bulunacağı 11 kişilik bir bilim kurulunun kurulacağını dile getirdi.

Amaçlarının yıllardır çözülemeyen başıboş eşek sorununa bilimsel, insancıl ve kalıcı çözüm üretmek olduğunu dile getiren Ataoğlu, projeye destek veren herkese teşekkür etti.



Bakırcı: “Belediye olarak projeye desteğimiz tamdır”



Yenierenköy - Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da başıboş eşek sorununun yıllardır bölge halkı için yarattığı sıkıntılara değindi.

Bölgenin var olan eşek sorununun nihai çözümüne ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakırcı, belediye imkanları dahilinde bu projenin başarılı olması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.



Basat: “Proje ile kazan-kazan-kazan”



Doğa Park adına konuşma yapan Kemal Basat, 2017 yılından beri bölgedeki başıboş eşek sorununun çözümü için çalışmalar yaptıklarını, bu konuda bilgi ve tecrübe biriktirdiklerini anlattı.

İmza edilen projenin 1 yıl hazırlık, 3 yıl uygulama ve 6 yıl yönetim olmak üzere toplam 10 yıllık olarak planlandığını söyleyen Basat, amacın bilimsel temellere dayalı bir ‘Eşek Yönetim Planı’ oluşturmak olduğunu belirtti.

Basat, “mevcut kaybet-kaybet-kaybet ortamının”, yani hem başıboş eşeklerin bölgedeki hayvan refahına aykırı mağduriyetini, hem başıboş eşeklerden dolayı bölgedeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin yaşanan doğa tahribatını, hem de bölge halkının başıboş eşeklerden dolayı yaşadığı sıkıntıları çözerek, proje sonunda durumu “kazan-kazan-kazana” çevirmek olduğunu aktardı.

