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Karanlık yollar kaderimiz olmamalı!

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Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen ölümlü kazadan dolayı trafik akışını yönlendiren polisler, yolun zifiri karanlık olması nedeniyle adeta canlarını tehlikeye atarak görev yapmak zorunda kaldı

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Karanlık yollar kaderimiz olmamalı!
 
 
Ülkemizde trafik kazaları yüzünden onlarca ailenin ocağı söndü, genç yaşlı demeden birçok insanımız zifiri karanlık yollarda canından oldu.
Yıllardır “Karayolları Dairesi yapacaktı”, “KIB-TEK yapacaktı”, “Belediyeler yapacaktı”, “Para yoktu” gibi çeşitli nedenlerle bir türlü anayolların aydınlatma sorununa kalıcı bir çözüm getirilemiyor, hatta var olan ve bozulan aydınlatma lambaları bile doğru düzgün tamir edilmiyor.
Bu yüzden binlerce insanımız her gün zifiri karanlıkta “kelle koltukta” seyahat etmek zorunda kalıyor.
Ülkemizde yapılan çift gidiş geliş anayolların aydınlatılması için kurulan aydınlatma lambalarının uzun zamandır devre dışı olması, sadece sürücüleri değil, polisleri de zor durumda bırakıyor.
Geçtiğimiz akşam Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen ölümlü kazadan dolayı trafik akışını yönlendiren polisler, yoldaki ışıkların yanmaması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yolun zifiri karanlık olması, kaza bölgesinde araç sürücülerini uyarmak zorunda kalan trafik polislerimizin görevini bir hayli zorlaştırdı. Polisler karanlık nedeniyle yol içinde adeta canlarını tehlikeye atarak görev yapmak zorunda kaldı.
 
 
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