Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Civelek oldu

Karadeniz Kültür Derneği’nin 16. Olağan Genel Kurulu’nda Murat Zeki Civelek başkan seçildi.Civelek’in verdiği bilgiye göre, iki adayın listeleriyle birlikte yarıştığı seçimde toplam 401 oy kullanıldı.Seçimde adaylardan Mustafa Kaldırım 119 oy alırken, Murat Zeki Civelek 277 oy aldı ve Karadeniz Kültür Derneği başkanı seçildi. Seçimde, 5 oy geçersiz sayıldı.