Kara safhası nefesleri kesti

TC ile KKTC arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve 3 senaryo kapsamında icra edilecek olan “Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı” kara safhası bugün Girne 101 Evler bölgesinde yapıldı

“Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı” başladı. Tatbikatın kara safhası bugün Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde icra edildi.

TC ile KKTC arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve 3 senaryo kapsamında icra edilecek tatbikatın, deniz safhası ise yarın Gazimağusa açıklarında yapılacak.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, askeri erkan, yabancı gözlemciler, ülkeden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubu izledi.



-Kara safhası

Tatbikatın kara safhasında, KKTC hava sahasında Türkiye-KKTC planlı seferini yapan bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı ile Beşparmak Dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından arama kurtarma faaliyetleri icra edildi.

Senaryo çerçevesinde İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı özel hava yolu şirketine ait bir yolcu uçağı tarafından tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden ELT/PLB tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınması ve durumun Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri ve uygun Arama Kurtarma Birlikleri, sağlık personeli ve kara aracı (ambulans, itfaiye vs.) bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Destek talebiyle TC Arama Kurtarma Teşkilatı da faaliyete geçirilerek, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri, bir bayraktar TB2 İHA ve bir arama kurtarma timi olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterlerinin kaza yapan uçağı arayıp, bulmasından sonra Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli uçak keşfi yaptı ve ağır yaralı 2 kazazedeye ilk müdahalenin ardından helikopterler ile tahliyeleri sağlandı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurlarınca uçaktaki yangına müdahale edildi, söndürme ve soğutma işlemleri yapıldı. Uçak içerisinde ve kaza bölgesindeki kurtarma ve tahliye faaliyetleri devam ederek, ilk müdahalelerin ardından yolcular ambulansla hastaneye tahliye edildi.

İHA tarafından uçağın kuzeybatısında uçurumun kenarında bir yaralı tespit edilerek, Sivil Savunma ekibi tarafından ambulansla tahliyesi gerçekleştirildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikat sırasında görüntü aktarma cihazı kullanılarak, görüntüler ekrandan gösterildi. Tatbikatın ardından tatbikata katılan araçların nizam geçişi yapıldı.



-Basın brifingi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı.

Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.

Daha sonra GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

-Topaloğlu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu basın brifinginde, 2002 yılından bu yana yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın bu yıl 18’incisinin fiili bölümünün 13-17 Haziran tarihlerinde icra edileceğini kaydetti.

KKTC tarafından 26 Mart 2002 tarihinde Ercan bölgesel arama kurtarma merkezinin faaliyete geçirildiğini belirten Topaloğlu, arama kurtarma hizmetinin verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

-“Toplam 109 arama kurtarma görevi icra edildi”

Zorlu Topaloğlu, Bu kapsamda KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart 2002 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa/Karpaz güneyi bölgesinde 38, Girne/Karpaz kuzeyi bölgesinde 57, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 109 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirtti.

Tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek ve insani yardım harekatı çerçevesinde TC ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek olarak belirlendiğini ifade eden Topaloğlu, tatbikatın iki safha halinde 3 senaryo kapsamında icra edileceğini söyledi.

Tatbikatın kara safhasının bugün 101 Evler bölgesinde, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa açıklarında icra edileceğini kaydeden Topaloğlu, deniz safhasında iki senaryo olacağını belirtti.

-Deniz safhası

İlk senaryoda, KKTC karasuları dışında ancak Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde çok sayıda göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi faaliyetleri icra edilecek.

İkinci senaryoda ise, KKTC karasuları içerisinde İzmir’den Kalecik istikametine intikal etmekte olan bir akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin istikametine intikal etmekte olan bir ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması ve çevrenin korunmasına yönelik denizde kirliliğin yayılmasını önleyici bariyer kurulması faaliyetleri yapılacak.

Arama kurtarma harekatının doğrudan insan hayatı ile ilgili olduğunu vurgulayan Zorlu Topaloğlu, zamana karşı, ölümle yaşam arasında bir yarış olduğunu anlattı.

Topaloğlu, “KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” dedi.