Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri değişti

Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri 08.00-20.00 olarak yeniden düzenlendi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret saatleri yarından itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00-20.00 arasında olacak.
Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020’de yaya ziyaretine açılan bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyordu.
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