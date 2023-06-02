“Kapalı Maraş, Vakıflar kontrolünde açılmalı”

Benter, Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılması gerektiğini belirtti ve “Vakıfların hakkı olan kira bedellerini alırsak daha fazla okul binası yapacağız, daha fazla burs vereceğiz, fakirlerimize, engellerimize destek vereceğiz, gençlerimize ucuza dükkan, tarımcılarımıza ucuza arazi kiralayacağız” dedi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter, Kapalı Maraş’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benter, Kapalı Maraş’ın Lala Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Bilal Ağa Vakıflarına ait olduğunu söyleyerek, açıldığında Türk, Rum, İngiliz olduğuna bakılmaksızın zamanında oraya bina yapmış kişilerin, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Vakıflar ile kira sözleşmesi yaptıkları takdirde binalarını kullanabileceklerini ifade etti.

Benter, Kapalı Maraş’ın açılmasını ve oradan Vakıfların hakkı olan kira bedellerini almasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu kira bedellerini alırsak daha fazla okul binası yapacağız, daha fazla burs vereceğiz, fakirlerimize, engellerimize destek vereceğiz, gençlerimize ucuza dükkan, tarımcılarımıza ucuza arazi kiralayacağız. Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılması topluma her açıdan çok daha faydalı olacak.”

Benter, “ilgili bölgede yatırımları bulunan kullanıcılara öncelik hakkı tanınarak, kiralama başvurusu almak, başvuruları tezekkür etmek ve uzun vadeli kiralama yapmak için hazırız” ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş’a ilişkin Vakıflar İdaresi’nin yayımlamış olduğu “Kapalı Maraş – Bilinmeyen Gerçekler” kataloğunu da halka duyuran Benter, toplum içerisinde Kapalı Maraş’ın Vakıf malı olduğu konusunda bazı bilgi eksikliği olduğunu tespit etmeleri üzerine bu kitapçığı hazırladıklarını belirterek, bu katalogda "orijinal İngiliz belgeleriyle Kapalı Maraş’ın hiç şüphesiz Vakıf malı olduğunun ispat edildiğini" belirtti.

Maraş’a ilişkin herkesin belgelere dayanarak konuşması gerektiğini söyleyen Benter, söz konusu kataloğa Vakıflar İdaresi’nden erişilebileceğini ya da Vakıflar İdaresi internet sayfasından QR kodu aracılığıyla indirilebileceğini söyledi.

Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu yıl 452’nci yılını kutladığını vurgulayarak, 452 yıldır ataların kurduğu vakıflardan dolayı iyiliklerin yapıldığını, kendilerinin de bu iyilik medeniyetini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bugüne kadar kendi imkanlarıyla eğitim, sağlık gibi bir çok alanda burslar ve maddi katkı gibi araçlarla destek verdiklerini anımsatan Benter, bunları artırarak devam etme kararlılığında olduklarını söyledi.

