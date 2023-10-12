Kanser Hastaları İlaç Bekliyor

Bir yanda çöpten çıkan ilaçlar, diğer yanda erişilemeyen ilaçlar…Kanser hastaları için bir türlü çözüme ulaşamayan ilaç sıkıntısı yine baş gösterdi. Kanser tedavisi gören hastaların bazıları, ilaca erişim sağlayamıyor

Ülkemizde bir türlü çözülmeyen ilaç sorunu yine onkoloji hastalarının tedavilerinin önünde engel oluyor. Bazı kanser ilaçlarının eksikliği geçtiğimiz aylarda gündeme gelmesinin ardından bugünlerde yine aynı sorun baş gösterdi.

Binlerce liralık onkoloji ilaçları hastanelerde bulunmuyor.

Yetkililer tarafından vatandaşlara ilaçların 10 gün içerisinde geleceği ifade edilirken, birçok hastanın bu ilaçları alacak maddi gücü yok…

Öte yandan değeri 50 bin TL’yi bulan kemoterapi ilacı da eksik ilaçlar arasında yerini aldı. Sipariş üzerine ülkeye gelen ilaçların adaya gecikmeli şekilde geldiği öğrenildi.

Kanser tedavisi gören hastaların bazıları, ilaca erişim sağlayamayınca, kendi imkanlarıyla ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. Bu çabalar sosyal medya paylaşımlarına da yansırken, sorunun iletildiği yetkililer ilacın temin süresiyle ilgili net açıklama yapmamaları hastaları endişelendiriyor.

Öte yandan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu kanser hastalarına ilaç bulunamamasını eleştirdi.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bir yanda reçete soruşturması ve çöp poşetlerinden çıkan ilaçlar tartışılırken, diğer yanda bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek kanser hastalarının ilaçlara ulaşamaması tepki çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, hükümete seslenerek “Bu ilaçlar bitmeden neden önlem alınmıyor?” diye sordu.

Kanser hastalarının ilaç sorununun göz ardı edilemeyecek bir noktaya geldiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti.

“Bir kanser hastası tedaviye başlıyor. Bu tedavi 4 ay sürüyor. Sonra bakıyor ki ilaç yok. Ya da bir hasta bir ilaca başlıyor. Tedavisi o ilaca yanıt veriyor. Ama daha sonra o ilacın olmadığı öğreniyor. Bu kabul edilebilir değildir. 40 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen ilaçlar bunlar. 10 günde bir bu ilacı almak zorunda olanlar var. Nasıl alacak? Hükümet ne yapıyor, Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Bu ilaçlar bitmeden önce bunun önlemini alamaz mıydı? Bu ilaçlar neden tedarik edilmedi? Bir hükümet, devletin en önemli görevi olan bu hizmeti bile veremiyorsa o koltuklarda oturmasına gerek yoktur. Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir. Maliye Bakanı’ndan bu konuda Sağlık Bakanı ve Başbakan ile istişarede bulunarak bu meseleyi en kısa zamanda çözmelerini bekliyoruz.”



Lefkoşa’da iki çöp dolusu ilaç bulundu



Lefkoşa Sanayi Bölgesinde, iki çöp poşeti içerisinde küpürleri kesik halde atılmış ilaçlar bulunarak emare olarak alındı.



