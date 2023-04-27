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Kamuda mesai saatleri değişiyor

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Başbakan Ünal Üstel, kamuda tek tip mesai yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Buna göre kamu çalışanları Perşembe hariç günde 7 buçuk saat mesai yapacak, 15.30’da paydos edecek

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Kamuda mesai saatleri değişiyor
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Kamuda yaz ve kış mesaisine son verilecek, tek mesaiye geçilecek.
Konuyla ilgili açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, tüm kesimlerle yapılan istişareler sonucunda kamuda tek tip mesaiye geçilmesi için yasal çalışma başlatıldığını kaydetti.
Buna göre, tek mesai saatleri şöyle olacak:
• Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri - 08.00-15.30
• Perşembe günleri - 08.00-12.30/13.00-17.30
Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Başbakan Ünal Üstel, konuya paydaş tüm kesimlerle yapılan istişareler sonucunda kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusunda hükümet olarak bir irade ortaya koyduklarını ve çalışma saatlerini tek tip mesai olacak şekilde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenmesi konusunda gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını, bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte de yeni mesai saatlerine geçileceğini belirtti.”
Başta Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası başta olmak üzere özel sektör, kamudaki çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılmasını talep ediyordu. Yaz mesaisi mayıs ayının ikinci haftası, kış mesaisi ise eylül ayının üçüncü haftasında başlıyordu.
 
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