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Jenca'nın Ağustos sonunda gelmesi bekleniyor

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Ağustos sonu Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği bildirildi

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Jenca'nın Ağustos sonunda gelmesi bekleniyor

 
Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Kıbrıs’taki liderlerle temaslarda bulunmak amacıyla Ağustos sonunda adaya gelmesinin beklendiği ifade edildi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun açıklamasına dayanarak BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Ağustos sonu Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazdı.
Habere göre Menelau, Kıbrıs Rum Devlet Radyo ve Televizyonu’na (RIK) yaptığı açıklamada, Jenca’nın amacının, diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin önkoşulların yaratılmasıyla ilgili çabayı yinelemek olduğunu ifade etti.
Menelau, Kıbrıs Rum tarafının, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu ışığında Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını yoğunlaştırdığını söyledi.
Menelau açıklamasında ayrıca liderlerin, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etmelerinin ardından, iki toplum liderinin bir görüşme daha yapmasına dair beklentisini de dile getirdi.
 
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