“İtaat kültürü yaratmaya çalışılıyor”

CTP Kadın Örgütü başkanlığına Doğuş Derya seçildi. Derya, toplumun iradesinin gasp edildiğini, halkın derin bir yoksullaşmanın içine itildiğini ve itaat kültürü yaratmaya çalışıldığını söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Onuncu Olağan Kurultayı’nda başkanlık görevine Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya’yı getirdi.Kurultayda 26 koltuklu kadın meclisi de belirlendi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Barış Salonu’nda gerçekleştirilen kurultaya, Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma da katıldı.Kadın Örgütü Başkanı olan Doğuş Derya yaptığı konuşmada “demokrasiye yapılan müdahaleler ve uygulanan emek düşmanı politikalarla toplumun iradesinin gasp edildiğini ve halkın derin bir yoksullaşmanın içine itildiğini” ileri sürdü.Toplu iş sözleşme hakkında, sendikal faaliyetlerde sınırlandırma getirilmeye çalışıldığını; iktidarın ifade ve düşünce özgürlüklerini bitirmeye, basın özgürlüğüne saldırarak halkın sözünü azaltmaya çalıştığını savunan Derya, “Gazetecilere, yazarlara, sendika ve siyasi parti başkanlarına, hatta gayrimeşru makamlarına muhalif olan her yurttaşın sosyal medya hesaplarına taarruz ederek, doğruyu söylemenin dirayetini azaltmak istiyorlar” dedi.Derya konuşmasında, bir talimat düzeni ve itaat kültürü yaratmaya çalışıldığını iddia etti ve sendikal hakların budanmasına izin vermeyeceklerini, gençlerin göç yollarına düşmemesi ve iş imkanları yaratmak için, kadınların kürtaj hakkı başta olmak üzere kullanamadıkları tüm doğurganlık hakları için, vicdani ret hakkı için, Birleşik Federal bir Kıbrıs için, LGBT bireylerin hakları için, kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddetin önlenmesi için, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Sığınma Evi açmak için mücadelelerini yükselteceklerini kaydetti.POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma da, milliyetçiliğe karşı adanın her iki yanında ortak mücadelenin süreceğini belirtti. Kadın hareketinin daha güçlü mücadele verilmesi gereken bir dönemden geçtiklerine işaret eden Koukouma, Kıbrıs Sorununun her Kıbrıslı için olması gerektiği gibi, Kıbrıs Kadın Hareketi için de öncelik olmaya devam ettiğini ve federal çözüme ulaşıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini söyledi.Doğuş DeryaCTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı’nda Kadın Meclisi’ne girmeye hak kazanan isimler şöyle:1- Niyal Öztürk2- Simge Okburan3- Buse Apel4- Çiçek Göçkün5- Emine Yüksel6- Tülay Sönmez7- Zeliş Sipahi8- Gülden Karakaya9- Pembe Ardıç10- Sonay Demirpençe11- Cihan Tunceli12- Fatoş Şençağ13- İzlem Nizam14- Gaye Astan Çoban15- Umure Örs16- Alev Şensoy17- Hülya Demirel Akbil18- Müge Öreç19- Aslı Murat20- Bilen Sayılı21- Ceren Tüccaroğlu22- Nesrin Cambaz23- Oya Ülken24- Haffe Işısal25- Berna Numan26- Zühre Civa