İstanbul’dan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na büyük ilgi

İstanbul’da beş temsil yapan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Paraya Hayır” oyunu büyük ilgi gördü

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Paraya Hayır” oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nın daveti üzerine Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde beş temsil yaptı.Tek perdelik komedi oyunu, turne boyunca yaklaşık 1500 seyirci izledi. Oyun sırasında ve sonrasında güzel tepkiler veren İstanbul seyircisinden oyun tam not almayı başardı.Oyunu, seyircilerin yanı sıra İstanbul Şehir Tiyatroları yöneticileri ve sanatçıları da izledi.Turne programı içerinde LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, Halkla İlişkiler personeli Ceren Kanatlı ve dekor, kostüm tasarımcısı Özlem Yetkili, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem’i makamında ziyaret ederek, iki kurumun işbirliği ve birlikte yapabileceği projeleri hakkında ortak bir karara vardılar.İlerleyen zamanlarda tekrardan İstanbul seyircisiyle buluşmak için anlaşmaya varıldığını kaydeden Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, turne programından ve oyunların performansından memnun olduklarını dile getirerek, İstanbul Şehir Tiyatroları personelinin ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür etti.