İsias’tan acı bir haber daha

İsias Otel enkazındaki 43 kişilik rehber ekibinden yaralı kurtarılan ve Ankara GATA'da tedavi altındaki Ömer Faruk Alioğlu, 49 günlük yaşam savaşını kaybetti

6 Şubat’taki deprem felaketinde çöken ve uygulama gezisindeki turist rehberleri ile KKTC’li çocuk sporculara ve ailelerine mezar olan İsias Otelden bir acı haber daha geldi.

Otelin enkazından sağ çıkarılan ve o günden bu yana Ankara’daki bir hastanede tedavi gören rehber Ömer Faruk Alioğlu da hayatını kaybetti.

Böylelikle, İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı da 34’e yükseldi.

TÜREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, yaralı kurtarılıp tedavisi GATA'da devam eden Ömer Faruk Alioğlu'nun kolundan ameliyat olduğunu, durumu iyiye giderken enfeksiyon kapması nedeniyle durumunun bir anda fenalaştığını ve kaybettiklerini açıkladı

KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTENDİ

Sözkonusu otel sahiplerinden bu binanın projesini onaylayan tüm sorumlular hakkında hem TÜREB hem de KKTC heyetinin Türkiye Barolar Birliği (TBB) aracılığıyla Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Hakan Eğinlioğlu, “Adıyaman Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği yetkililerince 3 tanık eşliğinde otel enkazından tüm teknik numuneleri aldık ve bu örnekler de savcılığa teslim edildi. Dava süreçleriyle ilgili tüm aileler avukatımıza vekaletname verdi. Biz Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu davanın bir kamu davasına dönüştürülmesini talep ettik. Bu binanın projesini onaylayan belediye ve ilgili diğer tüm kamu kurumlarından başlayıp tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu otel grubunun diğer bölgelerdeki otellerinin de depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasını talep ettik. Bu dava süreci iki şekilde ilerleyecek. Birincisi ceza davası, ikincisi tazminat davası" diye konuştu.

