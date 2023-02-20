İsias katillerine müebbet çağrısı

İşte ailelerin ve vatandaşların paylaşımlarından bir kısmı:
-Şubatı cehenneme çevirdiniz; çoçuklarmızı ve arkadaşlarımızı, açgözlülüğün enkazına gömdünüz, oteliniz mezar oldu! Bu “kader” değil cinayettir! Hırsızı, katili, yandaşı, hepiniz hesap vereceksiniz! #isias katillerine müebbet
-Biz yandık, bizi yakanlar da yansın. #isias katillerine müebbet
-Annelerin yüreğine düşürdüğünüz ateş gibi her gün yanasınız…#isias katillerine müebbet
-Para hırsınız, kirli zihniyetleriniz batsın! Masum insanlara nasıl kıydınız?! Tüm sorumlular tutuklanıp yargılanana kadar durmayacağız. Unutturmayacağız!
Anılarımızdan güç alarak hesap sormaya devam edeceğiz. Rantçılara, katillere bedel ödettikçe iyileşeceğiz. Unutmak, unutturmak yok. Söz şimdi başladı...
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