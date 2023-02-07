Isias Hotel enkazından bir kişi canlı çıkarıldı

Adıyaman'da Isıas Hotel'in enkazında sürdürülen çalışmalar neticesinde bir tur rehberi ekipler tarafından canlı olarak kurtarıldı.
35 yaşlarındaki tur rehberi Anıl Zeybek isimli tur rehberinin durumunun iyi olduğu bildiirildi.
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