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Isias Hotel enkazından bir kişi canlı çıkarıldı

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Isias Hotel enkazından bir kişi canlı çıkarıldı
Adıyaman'da Isıas Hotel'in enkazında sürdürülen çalışmalar neticesinde bir tur rehberi ekipler tarafından canlı olarak kurtarıldı.
35 yaşlarındaki tur rehberi Anıl Zeybek isimli tur rehberinin durumunun iyi olduğu bildiirildi.
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